Es ist eine Tat, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: Am 16. Juni 2017 sticht ein Afghane (23) in einem Bopparder Flüchtlingsheim elf Mal auf seine Verlobte ein, in den Rücken, in die Nieren, auf das Gesäß und die Arme. Die 19-Jährige verliert mehr als drei Liter Blut – und kann nur mit Glück vor dem Tod gerettet werden. Jetzt hat das Landgericht Koblenz den brutalen Messerstecher zu sechs Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Alle Prozessbeteiligten waren sich einig: So ein Verfahren haben sie noch nie erlebt.

Das Ungewöhnliche war allen voran das irritierende Aussageverhalten des Opfers. In den ersten Wochen und Monaten nach der Tat schilderte die junge Frau Ärzten, Polizisten und Sozialarbeitern die immer gleiche ...

Lesezeit für diesen Artikel (540 Wörter): 2 Minuten, 20 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.