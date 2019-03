Sturm „Eberhard“ hielt die Feuerwehren am Sonntag in Atem. Mehr als 100 Einsätze wurden gefahren. Ungewohnt heftige Stürme zu allen Jahreszeiten, Starkregenereignisse mit katastrophalen Folgen, Hochwasser an Rhein und Ahr und auch an kleinen Bächen dürften in der Zukunft häufiger als bisher sämtliche Hilfskräfte weitestgehend unerwartet in den Ausnahmezustand versetzen. Wie gut sind wir eigentlich auf solche Krisensituationen vorbereitet? Jetzt gab es die Probe aufs Exempel.

Juni 2016: Starkregen über der Eifel und besonders der Grafschaft lassen dort sprichwörtlich alle Dämme brechen und besonders das Gebiet um den Leimersdorfer Bach bis hinunter zur Ahr überfluten. ...

Lesezeit für diesen Artikel (711 Wörter): 3 Minuten, 05 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.