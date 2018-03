Stadt bezieht Bürger mit ein: Wie soll der Bahnhofsplatz gestaltet werden?

Mit der Neugestaltung des Neuenahrer Bahnhofs und des umliegenden Bereichs geht es voran. Spätestens zum Großereignis Landesgartenschau 2022 soll alles fertig saniert, ausgebaut und bebaut sein. Doch Stadtplaner Alfred Bach befürchtet, dass sich bei einigen Vorhaben Widerstand regen könnte.

Der Bereich um den Bahnhof herum und auch das Gebäude selbst werden sich in den kommenden Jahren verändern. So soll der Bereich zum attraktiven und repräsentativen Entree für Besucher werden.

Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Im Rennen um die Fertigstellung der Vorhaben liegt das Bahnhofsgebäude jedenfalls schon mal weit vorn, bereits Ende 2018 soll nach Vorstellung der Eigner, dem Troisdorfer Bauunternehmer Bernhard Brodeßer und dem Hennefer Ingenieur Horst Löwenberg, die Sanierung des Bahnhofes „zu einem besonderen Schmuckstück“ abgeschlossen sein.

Unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes und der Bedeutung, die das historische, im September 1880 eröffnete Bauwerk für die Kurstadt hat, sollen neue Wohnungen entstehen, aber auch das Reisecenter sowie der Fahrkartenschalter im Zentrum des Gebäudes erhalten bleiben. Das soll auch die Gastronomie. Jedoch muss dazu erst das vorhandene Lokal Mitte Februar geschlossen werden. Vereine, die sich seit vielen Jahren dort regelmäßig treffen, sind derzeit dabei, neue Versammlungsorte auszusuchen.

Erst im Juni 2017 hatten die beiden Investoren den Bahnhof nach einem längeren Verkaufsverfahren für rund 614.000 Euro von der „DB Station & Service AG“ erworben. Bewerber aus der Kreisstadt kamen dabei mit ihren Angeboten nicht zum Zug. Eine Bürgerbeteiligung gab es bei diesem privaten Geschäft nicht. Diese soll es jetzt aber bei der künftigen Gestaltung und baulichen Entwicklung des Bereiches rund um den Bahnhof Bad Neuenahr geben. Dafür ist die Stadt zuständig und die möchte ebenso wie beim Verfahren „Twin-Neubau“ die Bürger weitgehend mitnehmen. So wird die Stadt nach Ankündigung des Ersten Beigeordneten Detlev Koch am Donnerstag, 18. Januar 2018, ab 18 Uhr im Rathaus eine Bürgerinformationsveranstaltung durchführen, um ihre Pläne zu erläutern. Moderiert wird das Treffen vom diskussionserfahrenen Piet Selke vom Moderationsbüro Esslingen.

Die Pläne der Stadt: Im Max-Maier-Park soll ein Inklusionshotel entstehen, der Tourismus-Pavillon ist nicht mehr zu erkennen, ein Kreisverkehr verbindet Haupt- und Landgrafenstraße.

Foto: Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Schon jetzt ist absehbar, dass nicht alle Bürger von den Plänen begeistert sein werden. So spielt in den Plänen der Stadt der umstrittene Tourismus-Pavillon westlich des Bahnhofes keine Rolle mehr. Es geht auch um die bauliche Entwicklung östlich des Bahnhofsgeländes, dort wo sich jetzt auf einer Schotterfläche ein Parkplatz befindet. Umstritten sein wird auch die Errichtung eines Inklusionshotels (barrierefrei und besonders geeignet für behinderte Mitbürger) auf einer Teilfläche im nördlichen Teil des Max-Maier-Parks. Beide genannten Flächen will die Stadt nicht selbst bebauen, sondern nach einem Gestaltungs- und Investorenwettbewerb veräußern. Der Stadtrat wird über das genaue Verfahren noch zu befinden haben.

Ein weiteres zentrales Thema wird die Umgestaltung des eigentlichen Bahnhofsvorplatzes mit einem neuen Busbahnhof sowie der Ausbau der Hauptstraße zwischen Apollinarisstraße und Rathausstraße sein. Mit Zuspruch rechnet der Stadtplaner Alfred Bach dafür, dass die Ampel an der Einmündung Landgrafenstraße durch einen Kreisverkehr ersetzt werden soll.

Von unserem Mitarbeiter

Jochen Tarrach