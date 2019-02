Essen, waschen, anziehen – die selbstverständlichsten Dinge gehen plötzlich nicht mehr, wenn die Demenz voranschreitet. Doch nicht nur das, schon in den Anfängen der Erkrankung verändert sich der Mensch auch charakterlich. Das stellt die Angehörigen von Menschen, die an Demenz erkrankt sind, vor eine große emotionale Belastung. Um mit dieser Belastung besser umgehen zu können, treffen sich Menschen aus dem ganzen Kreis Ahrweiler monatlich in der Selbsthilfegruppe in Sinzig.

Mit der fortschreitenden Demenz verändert sich der Erkrankte auch charakterlich. Foto: picture alliance/dpa Die Gruppenleiter, Adelheid Schröder, und Christoph Hof, Pastoralreferent im Dekanat Remagen-Brohltal, geben einen Einblick in die Gespräche ...

Lesezeit für diesen Artikel (611 Wörter): 2 Minuten, 39 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.