Wie würde Sinzig heute wohl aussehen, wenn sich der Verein zur Förderung der Denkmalpflege und des Heimatmuseums nicht gegründet hätte? Sicherlich anders. Denn gerade in den Anfängen hatten die rund 20 Mitglieder unter dem damaligen Vorsitzenden Volker Gringmuth nur ein Ziel: historische Bausubstanz in der Barbarossastadt zu sichern – so, wie sie war. Das ist mittlerweile 40 Jahre her. Seitdem hat sich viel getan in Sinzig und auch in dem mittlerweile rund 150 Mitglieder zählenden Verein.

Etwa ein halbes Jahr nach seiner Gründung ist ihm Sigrid Seul beigetreten, wenige Zeit später auch ihr Mann Hans, der von 1984 bis 1990 den Vorsitz innehatte. „Der Verein ist ...

Lesezeit für diesen Artikel (827 Wörter): 3 Minuten, 35 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.