Schlosshotel Burgbrohl: Unternehmerfamilie kauft Vier-Sterne-Haus

Eine große international agierende Hotelkette wollte es, den Zuschlag hat die Burgbrohler Unternehmerfamilie Heuft bekommen: Schlosshotel Burgbrohl ist am Montag bei einem Notartermin offiziell verkauft worden. Dem bisherigen Eigentümer Andreas Weber war die Doppelbelastung zu viel geworden. Der Sauerländer ist auch Geschäftsführer einer Firma mit mehr als 1300 Mitarbeitern.

Der Kaufpreis dürfte bei mehreren Millionen Euro liegen: Die Burgbrohler Unternehmerfamilie Heuft hat das Schlosshotel Burgbrohl gekauft. Foto: Hans-Willi Kempenich

Das Schlosshotel ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Am 14. Januar 2011 eröffneten seine Frau Stefanie und er das umgebaute Hotel mit 12 Zimmern. Jetzt, nachdem die jüngsten Arbeiten im Dezember abgeschlossen wurden, sind es 62 Zimmer. Weber sagt: „Das Hotel ist eine Herzensangelegenheit. Die Entscheidung, es zu verkaufen, ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe sehr lange überlegen müssen.“

Fünf Kaufinteressenten hat es zuletzt gegeben. Darunter jene große internationale Hotelkette – und die Familie Heuft. Bernhard Heuft hat in Burgbrohl die Heuft Systemtechnik GmbH zu einem Weltmarktführer geschmiedet, mit allein 770 Mitarbeitern am Standort Burgbrohl. Tochter Alexandra ist Geschäftsführerin und Miteigentümerin des Familienbetriebs – und wird neue Hotel-Chefin. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Er dürfte einige Millionen Euro betragen.

Alexandra Heuft verspricht auf RZ-Anfrage, dass alle 29 Hotelangestellten mit ihren bestehenden Arbeitsverträgen übernommen werden. Auch an der Art und Weise, wie Weber das Haus geführt hat, will sie nichts ändern: „Wir sind damit sehr zufrieden und machen so weiter.“ Die Familie Heuft sei seit Generationen in Burgbrohl verankert: „Uns liegt das Dorf am Herzen.“ Derzeit seien keine Veränderungen oder Erweiterungen geplant: „Für uns ist es jetzt wichtig, die Mitarbeiter und internen Abläufe kennenzulernen.“

Eine Geschäftsbeziehung zum Vier-Sterne-Haus unterhält die Firma Heuft schon seit Jahren. Sie ist einer der größten Kunden, wie Ex-Hotel-Eigentümer Weber sagt. Hat Heuft bedeutende Geschäftspartner aus aller Welt zu Gast, übernachten sie sehr oft im Schlosshotel. Gute Kunden sind auch die anderen international tätigen Brohltal-Firmen wie Rhodius und Akro-Plastic.

Ansonsten wird das Schlosshotel gerne für Tagungen genutzt. Erholungsuchende schätzen den Wellnessbereich und – genau wie Wanderer und Radfahrer – die reizende Umgebung. Ein guter und verlässlicher Gästelieferant ist der Nürburgring. Und zwar, wie Weber sagt, egal ob dort ein Rennen oder eine Musikveranstaltung stattfindet: „Das Hotel ist dann fast immer ausgebucht.“ Das war so bei Truck Grand Prix, 24-Stunden-Rennen und auch bei Rock am Ring, als sich Festival-Macher Marek Lieberberg samt Crew hier einquartierte. Und es war so beim Schlagerfestival Nürburgring Olé, als die Ballermann-Barden Mickie Krause, Jürgen Drews und Co. zu den Gästen zählten.

Auch die große Politik steigt hier gelegentlich ab, weil sich das Hotel prächtig abschirmen lässt. Das weiß etwa Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen zu schätzen. Sie war 2017 samt Stab und Security zu Gast. Jan Lindner