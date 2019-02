Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Anruf ging vor einer Woche bei der Rettungsleitstelle Koblenz ein: Schießerei am Bahnhof Bad Neuenahr, mehrere Verletzte, vielleicht sogar ein Toter. Ein Szenario, das an einen Amoklauf denken lässt. Es stellte sich an diesem Freitagvormittag zum Glück schnell heraus. Es war ein schlechter Scherz, inszeniert von einem Menschen, der offensichtlich Spaß daran hat, mit der Angst seiner Mitmenschen zu spielen. Doch das kann teuer werden.

Foto: Tarrach Nach Angaben der Polizei fällt pro Beamter und Stunde je nach Dienstgrad ein Satz zwischen 50 und 80 Euro an. Für die Rettung möglicher Verletzter waren zwei Krankentransporter, ein ...

Lesezeit für diesen Artikel (364 Wörter): 1 Minute, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.