Erfunden wurden sie als Trainingsgerät für Skilangläufer in den schneelosen Sommermonaten. Inzwischen hat sich das Rollskilaufen als eigenständige Sportart mit eigenen Wettkämpfen etabliert. Schließlich ist in unseren Breiten der Schnee im Winter keine Selbstverständlichkeit mehr. Selbst im Adenauer Land werden die Gastspiele der weißen Pracht immer seltener und immer kürzer. Aber in den Dörfern um die Hohe Acht lieben die Menschen nun einmal den Wintersport, besonders den Skilanglauf und sie nutzen jede Gelegenheit, auf den Brettern durch die Loipen zu ziehen.

Foto: Fabian Krämer Foto: Fabian Krämer In den schneelosen Monaten steigt mancher um auf Rollski, um in Übung zu bleiben. Wenn kein Schnee liegt und man als ambitionierter Skilangläufer seine Trainingseinheiten absolvieren will, ...

Lesezeit für diesen Artikel (511 Wörter): 2 Minuten, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.