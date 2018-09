Spontan musste sich die neue Weinkönigin aus Remagen dazu entscheiden, dieses ehrenvolle Amt für 2018/2019 anzunehmen. Die eigentlich vorgesehene Weinkönigin war in die Eifel gezogen und hatte geheiratet und erfüllte damit nicht mehr die Kriterien der 69 Jahre alten Tradition in Remagen. Im Juni war dann Ersatz gefunden: Die 25-jährige Lara-Vanessa Huhn sagte zu und brachte aus ihrem Freundeskreis gleich zwei Prinzessinnen mit: Carina Werff und Alicia Lepoldt. Am Freitagabend wurden die neuen Majestäten im Rathauskeller in Remagen vorgestellt.

Vorerst bleibt die Krone jedoch noch auf dem Haupt der amtierenden Weinkönigin, Dinah I., die am ersten Tag des Remagener Weinfestes am Freitag, 14. September, verabschiedet wird. Am Samstag wird ...

Lesezeit für diesen Artikel (331 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.