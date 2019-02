Die Bürger und die Ortsgemeinderatsmitglieder von Kesseling haben die Nase voll: Raser nutzen die Straßen im Kesselinger Tal, um auf die Tube zu drücken. Am Wochenende verdoppelt und verdreifacht sich der Verkehr wegen der Nürburgringbesucher in der Ortsgemeinde – das bringt Lärm, Gestank und jede Menge Ärger. Warten, bis sich von alleine etwas tut, wollen die Kesselinger nicht mehr und erhöhen den Druck auf die Behörden.

In der Ortslage Staffel gibt es keine Bürgersteige – eine Gefahr für alle Fußgänger. Foto: Guido Schmitz Ende 2018 hat der Gemeinderat eine Liste an Sofortmaßnahmen für den inner- und ...