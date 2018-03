Neue Leitung: Größte Schule im Kreis hat jetzt eine Chefin

Die Heizung funktioniert nicht mehr. Es ist Winter, und es dauert eine Woche, bis ein Installateur kommt, weil es zu wenige davon gibt. Für die gestern offiziell eingeführte neue Schulleiterin der Berufsbildenden Schule Bad Neuenahr-Ahrweiler, Adelgunde Kontakis, ein vorstellbares Szenario in Zeiten des drohenden Facharbeitermangels.

Die unterschätzten Möglichkeiten der Berufsbildenden Schule (BBS), die über die duale Bildung beispielsweise in Handwerksbetriebe führen oder über den schulischen Weg auch zur Allgemeinen Hochschulreife – sie klangen in den Reden bei der Festveranstaltung an, wo viele Vertreter anderer Schulen, aus Handwerk und Industrie sowie Innungsmeister der neuen Chefin der mit 2700 Schülern größten Schule im Kreis zur Beförderung gratulierten. 17 Jahre war sie an der Seite ihres Vorgängers Hans-Werner Rieck bereits die Stellvertreterin.

„Es muss nicht jeder einen Akademiker-Titel haben“, betonte Kreishandwerksmeister Franz Wershofen und sprach damit auch Kontakis aus der Seele. Sie beobachtet, dass Eltern für ihre Kinder immer noch das Gymnasium als Königsweg sehen und plädiert deshalb dafür, schon früh für die Möglichkeiten des dualen Ausbildungssystems zu werben. Am besten schon dann, wenn die Entscheidung ansteht: Welche Schule sollen meine Kinder nach der Grundschule besuchen? Damit könne man vielen Studenten eventuell einen langen Leidensweg ersparen, so Kontakis.

Die Oberstudiendirektorin wird eine Schule in die Zukunft führen, in die der Kreis seit 2005 rund 7,5 Millionen Euro investiert hat, wie Landrat Jürgen Pföhler bemerkte, die sich aber auch vielen Herausforderungen zu stellen hat: Neben dem Facharbeitermangel sind es die Integration von Flüchtlingen in die Arbeitswelt und die Digitalisierung. „Vor allem die technischen und kaufmännischen Berufe sind durch die Digitalisierung anspruchsvoller und komplexer geworden“, berichtet Kontakis, dass angehende Kfz-Mechatroniker, Installateure und auch Tischler viele Kompetenzen mitbringen müssen. „Bei der Lossprechungsfeier der Elektroinnung haben die meisten einen Realschulabschluss“, so Kontakis. „Für die Leistungsstarken und Begabten sollte die Frage nicht sein: Berufsausbildung oder Hochschulreife, sondern Berufsausbildung und Hochschulreife“, findet sie und verweist auch auf Angebote, die Studium und berufliche Ausbildung kombinieren.

Flüchtlinge und zugewanderte junge Menschen können aus ihrer Sicht ebenfalls die Fachkräfte von morgen sein, wenn „wir Spracherwerb und Integration sowie das Hinführen zur Berufsreife weiter professionalisieren“. Alle anerkannten Flüchtlinge, die schulpflichtig sind, lernen ein Jahr die Sprache im Berufsvorbereitungsjahr. „Wir versuchen sie außerdem, auf die Berufe vorzubereiten – auch mithilfe einer Kompetenzanalyse“, so Kontakis.

Die neue Schulleiterin will aber auch nichts unversucht lassen, wenn es darum geht, die Schwächeren mitzunehmen und sie zu einer Berufsausbildung zu führen: „Hierfür benötigen wir noch in größerem Umfang als bisher pädagogische Fachkräfte.“

Gesellschaftliche Veränderungen und Fortschritt kommen an einer Berufsbildenden Schule schnell an. Deshalb sieht Kontakis die BBS auch in der Pflicht, die Schüler auf das Überleben in einer unübersichtlich gewordenen Welt vorzubereiten. Sie findet außerdem, dass die BBS als Zentrum ständig geforderter beruflicher Weiterqualifizierung künftig eine Rolle spielen könnte. Dass die neue Chefin alle Fähigkeiten dafür hat, ihre Ziele durchzusetzen, bescheinigte ihr Regierungsschuldirektor Hubertus Bialas, der die Ernennungsurkunde überreichte und ihr wie alle anderen ein exzellentes Zeugnis als kommunikationsstarke Motivationsmanagerin ausstellte.

