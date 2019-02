„Zurzeit ist es nicht mehr als eine Idee, aber schon bald wird man in ganz Rheinland-Pfalz darüber reden“, sagt Alexander Schweitzer, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz. Der Sozialdemokrat hat im Bad Breisiger Hotel Vier Jahreszeiten ein Projekt für „Dorfbüros“ vorgestellt. Rund 20 Bürger haben rege mitdiskutiert und erfahren, wie man Kreative und Selbstständige in Zukunft auf dem Land halten könnte.

In Deutschland gibt es bereits rund 400 der sogenannten Co-Working-Spaces, also Büroräume, in denen Menschen gemeinsam arbeiten können. Mit dem englischsprachigen Begriff tut sich der ein oder andere schwer, erklärt ...