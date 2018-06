Landesgartenschau 2022: Wer in Bad Neuenahr wie profitieren kann

An rund 180 Tagen im Jahr 2022 wird die Landesgartenschau (Laga) bis zu einer Million Besucher aus ganz Deutschland nach Bad Neuenahr-Ahrweiler und in die Region locken. Schon jetzt stellen sich Hotellerie, Gastronomie, Handel, Handwerk und Dienstleister die Frage: Wie können wir davon profitieren?

Bürgermeister Guido Orthen stellte zu Beginn der IHK-Veranstaltung das Kernareal der Laga in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Überflug vor.

Foto: Kretz

Antworten darauf gab es bei einer Informationsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer. Alexander Kohnen, Vizepräsident der IHK Koblenz und Vorsitzender des IHK-Beirats Ahrweiler, sieht in der Landesgartenschau ein Großprojekt, in dem ein hohes Wirtschafts- und Marketingpotenzial steckt. Bei der Bundesgartenschau in Koblenz war es ein Wirtschaftsförderprogramm für den Mittelstand: 42 Prozent der Aufträge gingen an Unternehmen in der Region, 24 Prozent an Firmen in Rheinland-Pfalz. Durchschnittlich lässt jeder Besucher 25 Euro in der Stadt. Für Hanspeter Faas, der als Geschäftsführer die Bundesgartenschau (Buga) in Koblenz betreut hat, lässt sich die Wirkung einer Gartenschau aber nicht nur in nackten Zahlen messen. Aus seiner Erfahrung heraus ist eine Landesgartenschau als Großprojekt ein Gemeinschaftswerk, von dem diejenigen am meisten haben, die sich selbst einbringen.

Was eine erfolgreiche Gartenschau Gartenschau ausmacht, erklärte Faas am Beispiel der Buga in Koblenz: Die Menschen haben anschließend anders zu ihrer Stadt gestanden. Sie haben im Vorfeld alle Kräfte auf diesen Zeitpunkt konzentriert, beispielsweise Personal organisiert und geschult sowie Konzepte entwickelt. Die Macher waren mutig genug, um Ideen wie eine Seilbahn nicht gleich zu verwerfen. Sie haben mit einer Dramaturgie Menschen zum Staunen gebracht. Und sie haben früh darüber nachgedacht: Wie geht es danach weiter? „Eine Gartenschau muss ein Spiegel der Gesellschaft sein in Zeiten des Wandels“, sagte Faas und wettete, dass 2022 die Autos alleine zur Laga fahren. Es müsse gelingen, Lust zu erzeugen und eine Willkommenskultur zu schaffen. Und das fange mit einem guten Service an. „Der Gast muss das Gefühl haben: In dieser Stadt fühle ich mich wohl“, so Faas. Und dieses Pfund könne nachhaltig als Standortfaktor weiter wirken beim künftigen Wettbewerb um Fachkräfte.

Die Bedeutung einer Laga für das Handwerk macht sich vor allem an zahlreichen, damit verbundenen städtebaulichen Projekten fest. Thomas Nelles von der Kreishandwerkerschaft dazu: „Ich hoffe, dass das Handwerk beschäftigt wird.“ Die Chance für regionale mittelständische Unternehmen: Die Investitionen werden verteilt auf viele Einzelprojekte und kleine Lose, die Schritt für Schritt umgesetzt werden. Die Frage bleibt: Was gibt der Markt in dieser Branche her? „In Süddeutschland haben wir momentan so gut wie keine Anbieter“, meinte Faas. Er glaubt aber, dass diese Situation nicht anhalten wird. Das Handwerk will die Laga außerdem als Plattform nutzen, um für Fachkräfte zu werben. Eine charmante Idee im Zusammenhang mit der Laga ist bereits geboren: Die Metallbauinnung hat vor, in Zusammenarbeit mit der Berufsbildenden Schule einen Skywalk in Ahrweiler zu bauen.

Als Vertreterin der Hotellerie und Gastronomie sprach Dagmar Lorenz von einer von einer positiven Stimmung im Vorfeld der Laga . Verhaltene Reaktionen gebe es zur geplanten Erweiterung der Hotelkapazitäten. Ob allein die Laga aber dazu motiviert, in die Zukunft seines Betrieb zu investieren, bezweifelt sie. „Wer sich erneuern will, macht es nicht nur für die Laga“, sagte Lorenz. Hanspeter Faas ermutigte dazu, keine Angst vor neuen Hotels zu haben. In Heilbronn, wo er aktuell als Geschäftsführer der Buga 2019 fungiert, sei neue Konkurrenz ein Segen, weil sie Mitbewerber aus ihrer Wohlfühlzone heraushole. Er gab den Gastronomen außerdem den Tipp, sich frühzeitig um Personal für die Zeit der Laga zu kümmern. Die Gastronomie auf dem Gelände der Laga selbst muss nach Ansicht von Faas nicht zwingend an einen heimischen Anbieter vergeben werden. Er empfahl aber, nicht nur einem Generalunternehmer das gesamte Catering zu überlassen.

Für den Einzelhandel sieht Jörg Schäfer vom Rewe-Markt die Möglichkeit, Kunden und Mitarbeiter mitzunehmen. „Wir können die Region und ihre Produkte im Einzelhandel vertreten. Die Laga ist eine Chance, auch wegen des Wohnmobilsparks, der die Selbstversorger als Kunden zu uns bringt“, sagte er.

Von unserer Redakteurin Beate Au