Landesgartenschau 2022: Welches Maskottchen passt zu Bad Neuenahr-Ahrweiler?

Sie heißen Lippolino, Raudi Raupe oder Blütenbert. Maskottchen von Landesgartenschauen sind knuffig, fotogen und müssen allerlei Aufgaben übernehmen. Welches Maskottchen passt zu Bad Neuenahr? Im Wettbewerb sind Bürger gefragt.

Es wird unzählige Auftritte absolvieren, in den Medien zu sehen sein und die Landesgartenschau bereits vor ihrer Eröffnung auf attraktive Weise sichtbar werden lassen. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sucht noch und hofft auf die Hilfe der Bürger an Rhein und Ahr. Bis zum 31. Januar können Ideen eingereicht werden. Die RZ hat sich mal umgeschaut, welche Typen von Maskottchen es bereits geschafft haben, die offiziellen Gesichter einer Gartenschau zu werden und was sie können müssen.

In Rheinland-Pfalz gibt es kaum berühmte Vorgänger. In Kaiserslautern, im Jahr 2000 Schauplatz der ersten Landesgartenschau in Rheinland-Pfalz, hat man sich wohl nicht getraut, neben Betzi, Maskottchen des 1. FC Kaiserslautern, einen Nebenbuhler zu haben. Fehlanzeige auch 2008 in Bingen oder bei der Bundesgartenschau in Koblenz 2011. In Landau sucht man vergebens nach einem Maskottchen. Hier hat 2015 die amtierende Weinkönigin von Landau stattdessen einen zusätzlichen Amtstitel bekommen: Als Dahlienkönigin Magdalena erinnerte sie an die Tradition der Landauer Blumenumzüge. Aus Trier ist bekannt, dass ein Tupsi den Besuchern den Petrisberg zeigte. Offensichtlich ein wenig schüchtern, denn es hat wenig Spuren in den sozialen Netzwerken hinterlassen.

Andere haben ihre Maskottchen dagegen offensiv ins Rampenlicht geschickt, mit ihnen gefeiert, gelacht und auf gutes Wetter gehofft. In Bad Lippspringe war 2017 beispielsweise Lippolino im Einsatz. Ein rot-grüner Waldwichtel, der sich von den Besuchern bewundern und fotografieren ließ – als umherlaufendes übergroßes Maskottchen oder auf einer Bank sitzend. Die Idee zum kauzigen Kobold ist aus dem Ideenwettbewerb der Stadt entstanden. Und darauf kann sich dann wohl auch Bad Neuenahr-Arhweiler einstellen: Die Entwicklung war ein längerer Prozess, da viele Köpfe mit vielen Interessen beteiligt waren. In Bad Iburg wird 2018 Rosa Lotta als Maskottchen unterwegs sein, ein fröhlich hüpfendes, tanzendes und winkendes Mädchen mit bunten Blumenhut und wasserblauen Stiefeln. Auch sie hat sich in einem Wettbewerb durchgesetzt.

Doch Maskottchen müssen nicht immer weiblich sein. Als männliches Maskottchen hat Blütenbert seinen Job auf der Landesgartenschau 2010 in Bad Essen gut gemacht. Bis heute ist Blütenbert ein Aushängeschild und Botschafter für die Kurgemeinde im Norden des Osnabrücker Landes. Aber auch im Vorfeld einer Landesgartenschau können Maskottchen viel bewegen. Bereits während der Bauphase hat das Maskottchen der Landesgartenschau Hemer Raudi Raupe viele große und kleine Freunde gewonnen und kräftig die Werbetrommel gerührt. Dazu machten sich gleich mehrere Puppenspieler mit der Klappmaulpuppe auf den Weg in Schulen und Kindertageseinrichtungen. Eigentlich war Raudi Raupe eine schwere Geburt. Denn schon als er nur als Skizze vorlag, schlugen wichtige Entscheidungsträger die Hände über dem Kopf zusammen. Eine Raupe? Ein Schädling? Es muss also nicht immer artig zugehen bei der Suche nach einem Maskottchen. Bienchen oder Marienkäfer bleiben selten im Gedächtnis. Ein Erdmännchen hat die Jury übrigens für die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort 2020 ausgewählt, um sich auch von den Feen- und Trollmaskottchen abzuheben.

Ein Maskottchen zu finden, ist also nicht so einfach. Auch Bad Neuenahr-Ahrweiler wünscht sein ein Maskottchen, das vielseitig ist. „Es wird bei Presseterminen ebenso dabei sein sowie Plakate, Flyer, Schilder, Banner und vieles mehr schmücken“, sagt Jens Heckenbach, städtischer Geschäftsführer der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH. Wer sich von seiner kreativen Seite zeigen und an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, sollte bei seinen Überlegungen folgende Fragen beachten: Wie könnte das Maskottchen aussehen? Welches Tier, welche Figur, welches Fabelwesen kann das Projekt und die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler präsentieren und vertreten – und dies vor und während der Landesgartenschau?

