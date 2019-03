Ein trauriges Bild bot das zerbombte Ahrtor nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg. Dass es Mitte der 50er-Jahre wieder aufgebaut wurde, eröffnet jetzt eine große Chance. Es kann für Besucher zum Erlebnisraum werden, ohne wegen historischer Bausubstanz mit dem Denkmalschutz in Konflikt zu geraten.

Foto: Tarrach Nun ist es amtlich: Das Ahrtor in Ahrweiler wird zur Landesgartenschau 2022 begehbar gemacht und in den Abendstunden illuminiert. Der Stadtrat stimmte in seiner Sitzung einstimmig dem entsprechenden Vorschlag ...