Autos fahren viel zu schnell nur wenige Zentimeter an wartenden Kindern an der Bushaltestelle vorbei, und Motorradpulks donnern mit dröhnenden Motoren an sonnigen Wochenende durch die Ortsgemeinde. Der Straßenverkehr in Kesseling ärgert die Bürger schon seit Jahren massiv. Das zeigte sich auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kesseling, an der sich nicht nur die Ratsmitglieder, sondern auch zahlreiche Bürger den Frust von der Seele redeten.

In der Weidenbachstraße hat die VG Altenahr bereits ein Tempo-30-Limit an einer Engstelle angeordnet. Foto: Werner Dreschers Schon seit Jahren kämpft Bürgermeister Guido Schmitz um Tempo-30-Limits innerorts und um Tempo-70-Limits auf ...

Lesezeit für diesen Artikel (738 Wörter): 3 Minuten, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.