Vier Tage Musik ließen das Jahr 2018 in Antweiler und Aremberg gebührend ausklingen. Der Verein für Heimatpflege Antweiler hatte in Zusammenarbeit mit Robert Nikolayczik, Cellist und Musikpädagoge, für die Musikreihe „Jahres-aus-Klang“ wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, das den Besuchern großen musikalischen Genuss bescherte. Drei Konzerte fanden in der Alten Mühle Gillig in Antweiler statt, eins in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Aremberg.

„Wir waren ganz gespannt, wie die Musikveranstaltung ablaufen würde“, sagten die Gäste, darunter viele aus dem Großraum Köln-Bonn. „Wir waren auf das Angenehmste überrascht“, so ihr Fazit. Die historische Mühle ...

Lesezeit für diesen Artikel (741 Wörter): 3 Minuten, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.