In Bauler kennt jeder jeden. Keine große Gedächtnisleistung bei gerade mal 70 Einwohnern. 25 Häuser ducken sich hier in einer Senke am Trierbach in direkter Nachbarschaft zum Vulkan-Eifelkreis. Ein Gutachten zur Kommunalreform schlägt jetzt vor, solche Kleinstgemeinden unter 300 Einwohnern mit dem Nachbarort zu fusionieren. Mehr als 650 kleine Orte in Rheinland-Pfalz könnten betroffen sein. Doch was denken die Bewohner in solch einem Minidorf wie Bauler darüber?

Historisches ist im Gerätehaus noch zu finden. Eine eigenständige Feuerwehr gibt es nicht mehr. Die Gemeinderatsmitglieder Josef Müller (links), Hermann-Josef Krämer, Bürgermeister Raimund Michels (3. von links) und Albert ... Historisches ist im Gerätehaus noch zu finden. Eine eigenständige Feuerwehr gibt es nicht mehr. Die Gemeinderatsmitglieder Josef Müller (links), Hermann-Josef Krämer, Bürgermeister Raimund Michels (3. von links) und Albert ...

Lesezeit für diesen Artikel (746 Wörter): 3 Minuten, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.