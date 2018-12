Eine Schlägerei am Rosenmontag dieses Jahres in Oberwinter hätte ähnlich böse ausgehen können wie der Fall des in Bad Godesberg zu Tode getretenen Niklas P. aus Bad Breisig im Mai 2016. Verhindert haben dies durch ihr beherztes Eingreifen zwei junge Männer aus Remagen. Deshalb erhielten Felix Gadsch und Patrick Donoghue kürzlich den Preis des Innenministeriums für Zivilcourage. Die Rhein-Zeitung unterhielt sich mit den beiden Preisträgern.

Es geschah am Rosenmontag, 12. Februar, dieses Jahres. Felix Gadsch hatte morgens noch gearbeitet und stieß erst später zu seinen Freunden, als diese in Oberwinter die After-Zooch-Party im „Glaspalast“, also ...

Lesezeit für diesen Artikel (541 Wörter): 2 Minuten, 21 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.