Wenn dat Trömmelche geht, sind auch die Möhnen in den Rhein-Kommunen parat. Ausgelassen feierten sie am Schwerdonnerstag.

Der Fantasie der Möhnen am Rhein war in diesem Jahr wieder keine Grenzen gesetzt. Mit kreativen Kostümen und abwechslungsreichen Programmpunkten vergnügten sie sich in am Weiberdonnerstag.