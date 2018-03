Isoliert in der braunen Brühe: Bei Hochwasser kommt Remagener nicht aus dem Haus

Bei extremem Hochwasser fühlt sich Christoph Noebel in seiner Wohnung in Remagen wie auf einer Insel: Vom Wasser eingeschlossen und ohne Möglichkeit, aus dem Haus herauszukommen. Denn von einer Polioerkrankung in Kindertagen hat er eine Gehbehinderung zurückbehalten, die ihm das Treppensteigen fast unmöglich macht.

Trockener Logenplatz mit Blick auf die Fluten: Bei extremem Hochwasser beschränkt sich Christoph Noebels Mobilität in Kripp auf die eigenen vier Wände Foto: Uwe Sülflohn

Wie gut, dass das Haus, in dem er in der zweiten Etage wohnt, einen Fahrstuhl hat. Doch wenn dieser Fahrstuhl durch Hochwasser zwangsweise stillsteht, ist es mit Noebels Mobilität erst mal vorbei. So geschehen beim Hochwasser Anfang Januar: Fast zwei Wochen saß er da, umgeben von den Fluten, in seiner Wohnung auf dem Trockenen. Und auch beim neuerlichen Hochwasser könnte es wieder so kommen.

„Wir nehmen es aber locker“, sagt Christoph Noebel, der mit seiner Frau Molly seit 2006 in dem Haus mit fantastischem Rheinblick wohnt. Es ist das letzte Haus in der Fährgasse – dahinter kommt nur noch die Rheinpromenade. 2005 wurde das Gebäude „hochwassersicher“ neu gebaut. Will heißen: Im Erdgeschoss befindet sich die Tiefgarage, die bei Hochwasser geflutet wird, darüber die Kellerräume, dann kommen erst die Wohnungen. Und die Noebels haben es auch bei Hochwasser komfortabel. Wo andere selbst Sandsäcke schleppen und nach dem Hochwasser den Schlamm wegspritzen müssen, haben sie und die anderen Parteien im Haus eine Hausverwaltung, die das für sie regelt. Und solange die Schotten halten und der Aufzug funktioniert, ist auch alles gut.

Demut vor der Naturgewalt

Doch Grund zur großen Klage sieht Noebel auch dann nicht, wenn er in den eigenen vier Wänden festsitzt. Durch seine Behinderung fühle er sich im Grunde schon sein ganzes Leben lang begrenzt. „Da nimmt man das wohl eher hin“, mutmaßt er. Im Angesicht des Hochwassers werde man außerdem „so ein bisschen stoisch“. Da sei auch Demut dabei – die Demut vor den Naturgewalten. „Es ist faszinierend, was die Natur schafft“, staunt Noebel. Wenn die Promenade unter Wasser steht und jemand im Bötchen vorbeipaddelt, habe das so was Absurdes. „Das ist surreale Kunst“, sagt Noebel, der sich als Galerist schon von Berufs wegen mit Kunst auskennt.

Molly Noebel hat das steigende Hochwasser im Blick – hier am Tor zur Tiefgarage, die inzwischen bereits überflutet ist. Foto: Uwe Sülflohn

Ansonsten hält er es mit der guten alten Weisheit der Rheinländer: „Et kütt, wie et kütt.“ Und mit dem Sprichwort: „Wer A sagt, muss auch B sagen.“ Oder anders: Wer direkt am Wasser leben will, muss auch mit dem Hochwasser leben. Selbst dann, wenn es zur Isolation zwingt – solange es nur Strom, Mineralwasser und genügend zu essen gibt. „Von 365 Tagen im Jahr hat man 350 tolle Tage und viel Lebensqualität am Rhein“, sagen die Noebels, die vor ihrem Umzug nach Remagen auch ganz nah dran an einem großen Fluss gelebt haben: an der Themse in London. Dort gab es zwar kein Hochwasser, dafür aber Ebbe und Flut.

Gut können sie sich noch an ihre große Rhein-Hochwasser-Premiere erinnern. Das war im Januar 2011, als der Fluss auf 7,42 Meter anstieg – exakt wie jetzt Anfang Januar. Damals beäugten die Noebels das Wasser noch sehr misstrauisch, wie es Zentimeter um Zentimeter anstieg. „Beim ersten Mal denkst du noch: Wer weiß, ob es auch wieder aufhört“, lacht Molly Noebel.

Von ihrem Balkon blicken Molly und Christoph Noebel auf den Rhein hinab. Foto: Uwe Sülflohn

Inzwischen sind sie und ihr Mann entspannter geworden – und ganz nebenbei auch noch richtige „Hochwasserexperten“. Mehrfach über den Tag verteilt, setzen sich die Noebels an den PC und rufen die Internetseite des Hochwassermeldedienstes des Umweltamts Rheinland-Pfalz auf, um sich über die Prognosen und aktuellen Pegelstände in Oberwinter und Andernach zu informieren. Einen Blick werfen sie dabei auch immer auf den Pegel Maxau. „Die sind schon am Scheitel angekommen, da fällt das Hochwasser schon wieder“, erklärt Christoph Noebel. Ganz anders sieht es da rheinabwärts in Remagen aus. Für den heutigen Freitag wird hier noch mit einer weiteren Welle gerechnet. „Die Prognosen sehen nicht so gut aus“, bemerkt Noebel.

Zeit für die Schriftstellerei

Wahrscheinlich also wird ihm das neuerliche Hochwasser wieder ein paar Tage ohne Aufzug und damit ohne direkte Verbindung nach draußen bescheren. Aber gleichzeitig auch Zeit, an dem Buch, das er gerade schreibt, in aller Ruhe weiterzuarbeiten. „Ich hab da ein schwieriges Kapitel vor mir“, schmunzelt Noebel.

Von unserer Mitarbeiterin Petra Ochs