Hotel "Zur Traube": Nur der Giebel bleibt übrig

Nur ein winziger Teil des alten Bad Neuenahr bleibt erhalten, wenn das Gebäude des ehemaligen Hotels „Zur Traube“ in der Hauptstraße 91-93 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird.

Das ehemalige Hotel „Zur Traube“ an der Hauptstraße soll abgerissen, dabei aber Teile der Fassade erhalten werden.

Das machte Architekt und Planer Volker Esch aus Bad Neuenahr-Ahrweiler in der jüngsten Sitzung des Bau- und Planungsausschusses deutlich. Denn kein Stein bleibt auf dem anderen. Mit einer Ausnahme: der Giebel. Er wird sorgfältig abgetragen und später auf den Neubau wieder aufgesetzt. Und der wird deutlich größer als sein Vorgänger.

Sind dort bisher acht Wohnungen, drei Geschäftsräume und im rückwärtigen Teil noch etliche Lagerschuppen lokalisiert, so soll nach dem Neubau auf einer Grundfläche von 2273 Quadratmeter ein Angebot von 30 Wohnungen, hauptsächlich Mietwohnungen, und fünf Geschäftsräumen entstehen. Unter dem Gebäude sowie einer durch Abriss der Lagerschuppen im rückwärtigen Teil entstehenden Grünfläche werden 37 Stellplätze für Pkw entstehen. Im Bau- und Planungsausschuss ging es darum, das gemäß Paragraf 36 des Baugesetzbuches (BauGB) notwendige Einvernehmen mit der Stadt über das Bauvorhaben und den Bauantrag herzustellen.

Vor sechs Jahren, nach dem Tod der ehemaligen Eigentümerin, hatte eine Erbengemeinschaft das Gebäude übernommen und wollte es eigentlich sanieren. Doch diese Pläne hatten sich als illusorisch erwiesen, sodass nun ein Investor seine Vorstellungen verwirklichen möchte. Direkt gegenüber der Post und in Sichtweite des alten Rathauses gelegen, macht das Gebäude durch eine im Jahr 2013 durchgeführte Fassadensanierung einen durchaus noch ansprechenden Eindruck. Doch dieser täuscht. „Vorne Hui, hinten Pfui“, sagt das Stichwort, das in diesem Fall komplett zutrifft.

Das aus Feldbrandsteinen errichtete Gebäude ist nicht mehr sanierungsfähig und nach Aussage von Architekt Esch auch nicht mehr erhaltenswert. Es ist total verwinkelt und nach 140 Jahren Nutzung arg heruntergekommen. Allein die Zimmerhöhe von drei Metern mit Holzbalkendecken schafft Probleme und bringt viel verlorenen Raum. Selbst die Fassade entspricht durch abgeänderte Balkone nicht mehr ihrem ursprünglichen Aussehen. Denkmalschutz besteht nicht.

Wie der Erste Beigeordnete Detlev Koch berichtete, haben zahlreiche konstruktive Gespräche zwischen Stadt und Architekten zu einer Neubaulösung geführt, die sich gut in das Stadtbild einfügt und durch seinen Stil durchaus auch an das alte Haus erinnert. Als Krönung soll der alte Spitzgiebel auf dem Dach in Gebäudemitte abgeschnitten werden und in das neue, fünfgeschossige Gebäude integriert werden. Die Neubebauung greift vorhandene Traufhöhen der angrenzenden Nachbargebäude auf und wird die stadtbildprägende Funktion des bisherigen Gebäudes in vollem Maße übernehmen. Es soll sich „geschmeidig an die alte Bauweise angleichen“.

Der Beigeordnete Koch sieht sogar eine deutliche Aufwertung des Standortes. Man brauche in der Innenstadt dringend neue Mietwohnungen, die Leben in die Straßen brächten. Viel Diskussionsbedarf oder gar Änderungswünsche seitens der Ausschussmitglieder gab es innerhalb der Sitzung nicht, sodass schließlich bei einer Gegenstimme das Einvernehmen gegeben wurde. Wann nun mit dem Abbruch des Hauses gerechnet werden kann, steht noch nicht genau fest. Das hängt nach Aussage des Investors davon ab, wie sich die Vertragsverhandlungen weiter gestalten und wie schnell die Baugenehmigung vorliegt.

