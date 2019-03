Er ist die mächtigste deutsche Stimme in Brüssel: Als EU-Kommissar für Haushalt und Personal ist Günther Oettinger zuständig für die Finanzplanung der Union. Im Kreis Ahrweiler schlug er am Sonntag besondere Töne an. Mit einem Klöppel brachte er die Klangschale in Schwingung, die von den Ahrweiler Freiheitern als Preis an verdiente Persönlichkeiten oder Institutionen verliehen wird, die sich für Freiheit und Frieden einsetzen.

An geschichtsträchtiger Stelle, in der Dokumentationsstätte Regierungsbunker im Ahrtal, nahm EU-Kommissar Günther Oettinger den Preis der Ahrweiler Freiheiter in Form einer Klangschale entgegen, die der Künstler Friedhelm Pankowski (rechts) aus ...

