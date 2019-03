Auf der Suche nach Menschen, die zum heutigen Weltglückstag über ihren ganz persönlichen Glücksmoment sprechen wollen, ist die RZ auch in der Eifel fündig geworden: Hevin Toson ist 31 Jahre alt und kommt aus der syrischen Stadt Afrin.

Sie, ihr Mann und ihre beiden Söhne leben seit drei Jahren in Deutschland und wohnen jetzt in Adenau. Einen ihrer glücklichsten Momente in ihrem Leben hatte die junge Kurdin im zurückliegenden ...