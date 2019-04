Die Blumen blühen, die Bienchen summen, und auch das Internet verbreitet Frühlingsgefühle. Wer sich in sozialen Medien wie Facebook bewegt, ist vielleicht schon mal auf die Seite „Spotted“ gestoßen. Während vielerorts die Seiten nahezu tot sind, findet sich in der Brohltaler Variante fortwährend Kurioses.

„Spotted“ heißt im Deutschen so viel wie „entdeckt“. Diese Seiten entstanden vor Jahren als Möglichkeit des Kennenlernens: Wer sich in jemanden verguckt, kann eine Nachricht an eine regionale „Spotted”-Seite bei ...