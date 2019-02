Zwei Autos sind auf der B267 in Dernau frontal zusammengestoßen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt. An den beiden Autos entstand ein erheblicher Sachschaden.

