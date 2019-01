Der Winter zeigt sich also doch noch: Weiße, dicke Flocken rieseln immer wieder seit Sonntagabend auf den Kreis Ahrweiler nieder und kleiden ihn an vielen Stellen in einen dicken, weißen Mantel. Für das Wintersportgebiet Hohe-Acht in Jammeshofen bedeutet das vor allem freie Fahrt für Rodler und Langläufer. Hier hat der Schnee den Winterspaß gebracht. Auf den Straßen bringt er eisige Glätte, was für die Polizei vor allem viele Unfalleinsätze bedeutet.

Ab Donnerstag fahren die Lifte am Wintersportgebiet Hohe-Acht wieder. Für Rodler und Langläufer heißt es jetzt freie Bahn. Foto: Werner Dreschers Bis zu 15 Zentimeter hoch liegt der Schnee inzwischen ...

