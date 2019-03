Die erste gute Nachricht: Das Freizeitbad Brohltal öffnet auch in diesem Jahr wieder seine Pforten, und zwar am Samstag, 18. Mai. Die zweite positive Botschaft: Die Eintrittpreise bleiben konstant. Und es gibt auch noch eine erfreuliche Kunde für Dritt- und Viertklässler: Nach Absprache mit den Schulleitungen und dem zuständigen ADD-Sportreferenten Stefan Kölsch wird in dieser Saison erstmals ein Pilotprojekt gestartet. An einem Nachmittag in der Woche wird zwischen 15 und 17 Uhr eine AG für Grundschüler angeboten, damit diese das Schwimmen erlernen können.

Auch zur Saisoneröffnung 2019 werden die Besucher ab Samstag, 18. Mai, wieder ein gepflegtes Ambiente im Freizeitbad Brohltal vorfinden. Foto:Schneider 2017 wurde von der freiwilligen Arbeitsgruppe, der Manfred Sattler (Wassenach), Peter ...

Lesezeit für diesen Artikel (620 Wörter): 2 Minuten, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.