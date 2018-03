Ein Leben mit dem Lärm: Familie Berndt trotzt der B 9

Wenn Yvonne und Michael Berndt ihre Haustür öffnen, ist er sofort da – der Lärm. Die beiden wohnen gemeinsam mit Töchterchen Maxime und dem Familienhund in Rolandswerth unmittelbar an der B 9, der Mainzer Straße, wie sie hier heißt.

Familie Berndt aus Rolandswerth: Nur wenige Meter sind es von ihrer Haustür bis zum Fahrbahnrand der viel befahrenen B 9. Michael, Yvonne und Maxime haben sich zwar mit der Verkehrsader arrangiert, Wünsche für Verbesserungen gibt es dennoch.

Foto: Christian Koniecki

Fast 18.000 Fahrzeuge fahren durchschnittlich an jedem Tag nur wenige Meter vor ihrem schmucken weißen Haus vorbei, knapp 5 Prozent davon sind Lkw. Und gleich hinter der B 9, weiter oben auf einem Damm und hinter einer Schallschutzverblendung, rauschen im Minutentakt die Züge auf der linksrheinischen Bahnstrecke vorbei.

Michael Berndt schließt die Tür, und sofort ist es wieder still im Haus. „Das liegt an den dreifach verglasten Fenstern“, erklärt der Hausherr. „Die hat uns die Bahn vor gut zehn Jahren anteilig finanziert, und die bringen schon Einiges.“ Dennoch bleibt das Leben direkt an der B 9, einer der Hauptverkehrsadern im Kreis Ahrweiler, eine Herausforderung. In Bad Breisig gefährden Feinstäube und Lärm der Bundesstraße den Kurort-Status, in Sinzig muss man sich mit einer kilometerlangen Brücke arrangieren, auf der die B 9 über Teile des Ortes hinwegführt, und in Remagen und seinen Stadtteilen klagen viele Anwohner über Lärm und Gefahren der Bundesstraße.

„Ich wohne schon 20 Jahre hier“, berichtet Berndt, der nicht nur einen Gartenbaubetrieb hat, sondern auch Ortsvorsteher in Rolandswerth ist. „Früher war das, wo wir hier sitzen, ein Bistro, das ich damals auch noch geführt habe. Aber als sich das nicht mehr gelohnt hat, haben wir ein Wohnhaus daraus gemacht.“ Vor acht Jahren hat er das kleine Anwesen direkt an der B 9 gekauft. „Mit dem Hof dahinter ist es ideal für meinen Gartenbaubetrieb“, beschreibt er einen der Gründe für seine Wohnortwahl.

Wir sitzen an einem Esstisch, nur wenige Meter von der viel befahrenen Bundesstraße entfernt. „Das war jetzt wieder ein Lkw, der hier an der Ampel angefahren ist“, erläutert Berndt das leise Dröhnen, das trotz der Schallschutzfenster gedämpft zu hören ist. „Wenn nachts die Lastwagen hier mit 90 Sachen über die Gullideckel donnern, oder im Sommer die Motorradfahrer am Gas drehen, dann steht man aber auch schon mal vor Schreck im Bett.“ Dennoch ist Familie Berndt relativ gelassen: „Man gewöhnt sich einfach mit der Zeit daran.“ Und das, obwohl der Verkehr noch andere Folgen hat.

„Alle zwei Tage sind die hellen Fensterbänke draußen wieder total mit feinem Staub verschmutzt. Richtig sauber bekommt man die schon gar nicht mehr“, schildert Yvonne Berndt. Das schieben die leidgeprüften B 9-Anlieger allerdings nur zum Teil auf die Bundesstraße. Bremsabrieb von den Zügen sei das, zu erkennen an den Metallspänen, die sich als Flugrost überall absetzen.

Die Terrasse hinter dem Haus nutz die Familie kaum „Da kann man im Sommer nicht sitzen, das ist zu laut“, sagt Michael Berndt. Außerdem gibt es eine Alternative: „Wir haben im Sommer unseren Wohnwagen auf dem Campingplatz unten am Rhein stehen. Da lässt es sich prima aushalten.“ Ein Grund, von hier fortzuziehen, ist das alles für Familie Berndt aber nicht. Sie mögen ihr Haus und Rolandswerth. Dennoch gibt es Wünsche.

„Eine Verkehrsinsel mit einer leichten Fahrbahnverschwenkung, wie sie am Pegelhäuschen in Oberwinter gebaut wurde, würde uns hier am nördlichen Ortseingang auch schon weiterhelfen, die Geschwindigkeit der Autos und Lkw auf dem leicht abschüssigen Straßenabschnitt zu reduzieren“, sagt Michael Berndt, jetzt schon fast mehr Ortsvorsteher, als B 9-Anlieger. Und noch einen Wunsch hat er: „Es wäre toll, wenn die Polizei häufiger Lkw-Fahrer kontrollieren könnte, ob sie tatsächlich als Anlieger hier entlangfahren dürfen. Auch einen stadteigenen Blitzeranhänger, den man hier auch mal über Nacht aufstellen könnte, halte ich für sinnvoll, um den Verkehr einzubremsen.“ Das könnte die Belastung der Anwohner zumindest ein wenig lindern, so die Hoffnung von Michael Berndt. Doch das Leben an der B 9 wird auch künftig eine Herausforderung bleiben.

Von unserem Redakteur Christian Koniecki