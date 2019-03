In der Nacht zum Freitag durchbrach ein Auto bei Remagen ein Geländer und landete im Rhein. Polizisten retteten den Fahrer aus dem abgetriebenen Wagen.

In der Nacht zum Freitag durchbrach ein Auto bei Remagen ein Geländer und landete im Rhein.Foto: Polizei Dramatische Szenen haben sich am frühen Freitagmorgen am und im Rhein in Remagen abgespielt. ...