Die Neubauten am RheinAhrCampus in Remagen sind auf einem rund 4850 Quadratmeter großen Grundstück direkt neben der Hochschule entstanden. Das kombinierte Seminar-, Büro- und Wohnheimprojekt wird am Ende voraussichtlich 7,5 Millionen Euro gekostet haben, wovon allein rund 5,5 Millionen auf das Wohnheim entfallen. Dieses wird 75 Wohnplätze in Einzel- und Doppelappartements bieten, davon vier barrierefrei, also stufenlos, und zwei rollstuhlgerecht.

Jede Wohnung verfügt über eine Nasszelle und Küche. Die Wohn- und Schlafräume werden mit Bett, Schrank, Schreibtisch, Schreibtischstuhl sowie einem Regal komplett ausgestattet sein. Außerdem wird es einen 25 Quadratmeter ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.