Wenn im nächsten Sommer ein schweres Schiffsunglück auf den 62 Rheinkilometern zwischen Andernach und Bonn passieren sollte, könnte es sein, dass eine wirkungsvolle Hilfe der Feuerwehr erst einmal nicht möglich ist. RLP7, die in Remagen-Kripp stationierte Feuerwehrmehrzweckfähre Baujahr 1962, ist altersschwach. Es ist nicht auszuschließen, dass sie bei der im Juni 2019 bevorstehenden schiffstechnischen Untersuchung durchfällt. Ein schneller Ersatz für dieses wichtige „Arbeitstier“ der Feuerwehrfacheinheit Wasserschutz in Remagen ist nicht in Sicht.

Rückblick Juli 2018: Die Feuerwehr in Kripp hat zum Termin geladen. Grund ist eine Scheckübergabe der Kreissparkasse, die sich so am Umbau des neuen Mehrzweckboots beteiligt. Gäste bei diesem ...

Lesezeit für diesen Artikel (797 Wörter): 3 Minuten, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.