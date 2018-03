Bürgermeisterwahl: Björn Ingendahl plant langfristig

Björn Ingendahl ist 37 Jahre jung und erst seit sieben Monaten Bürger der Stadt Remagen. Trotzdem tritt er selbstbewusst als einer von fünf Bürgermeisterkandidaten bei der Wahl am 4. März an. Wie er dazu kommt und was seine Ideen und Ziele für eine mögliche Amtszeit als Bürgermeister sind, wollten bei einem ersten öffentlichen Bürgergespräch in Kripp rund 50 Zuhörer von ihm wissen.

Seinen Wahlkampfauftakt har der parteilose Bürgermeisterkandidat Björn Ingendahl in Kripp absolviert – vor vollem Haus. Foto: Christian Koniecki

Der kleine Konferenzraum im Rheinhotel Arte ist gut gefüllt, aber noch immer werden weitere Stühle herbeigeschafft. Sie reichen nicht aus. Ein paar Neugierige stehen im Flur, ein Zuschauer setzt sich kurzerhand auf den Boden. Vorn steht der junge Bürgermeisterkandidat und schaut freundlich in die Menge. Der Wahlkampfauftakt von Björn Ingendahl scheint schon einmal gelungen zu sein.

Was folgt, sind gut 90 Minuten, in denen der Remagener Neubürger über sich selbst erzählt, über seine Motivation für die Bewerbung und seine Visionen für die Zukunft der Stadt. Ingendahl erzählt von seiner Jugend und dem frühen Engagement in der Kirchengemeinde und im Stadtjugendring in seiner Heimatstadt Neukirchen-Vluyn bei Krefeld. Er berichtet von seinem Studium in Duisburg mit den Schwerpunkten Personalwesen, Wirtschaftspolitik und Europawissenschaften, von der Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines CDU-Europaabgeordneten im Europäischen Parlament in Brüssel und seiner Rückkehr an den Rhein, wo er seit 2008 im Bundesumweltministerium in der internationalen Umwelt- und Naturschutzpolitik die Bundesrepublik Deutschland in internationalen Verhandlungen vertritt. Seine Beziehung zu Remagen ist eine sehr persönliche: Seine Frau lebte lange in Oberwinter und zuvor mit ihrer Familie in Kripp – und so zog es schließlich die junge Familie mit ihrem gerade zweijährigen Sohn im Sommer in ein Haus nach Oedingen.

„Ich bin jetzt in einer Lebensphase, in der ich so ein verantwortungsvolles Amt annehmen kann“, beschreibt er seine Motivation. Und: „Die Stadt hat einen Bürgermeister verdient, der Ideen entwickelt und der sie fit für die nächsten 20 bis 30 Jahre macht.“ Ingendahl lässt durchblicken, dass er nach vielen Gesprächen mit Bürgern und dem Blick als Neubürger viele Problembereiche der Stadt erkannt hat: eine bessere Kommunikation zwischen Rathaus und den Bürgern, ein Gesamtkonzept für den Verkehr, von der B 9 über die B 266 in Kripp, die Ortsdurchfahrten, die Erreichbarkeit von Schulen und Kitas zu Fuß oder per Fahrrad. Fertige Lösungen präsentiert er nicht, aber spricht sich dafür aus, fachliches Wissen für ein wirksames Gesamtkonzept einzuholen.

Eine Bürgerin erwähnt die Situation im öffentlichen Nahverkehr, der abseits der Zugverbindungen zu kompliziert ist, etwa mit Anmeldungen zum Taxi-Bus – und Ingendahl entwirft seine Vision für die nächsten 10 bis 15 Jahre: „Mir schwebt da so etwas wie kleine Busse vor, die in enger Taktung verlässlich alle Stadtteile miteinander verbinden.“ Eine Idee, die er gern umsetzen würde.

Ein weiterer Einwurf aus dem Publikum dreht sich um die Kitas in der Stadt, in denen es keine Plätze für Kinder mit Behinderungen gibt. Ingendahl schlägt einen festen Ansprechpartner für Fragen und Probleme rund um diesen Themenkomplex in der Stadtverwaltung vor, der fundiert Auskunft geben und Schwachstellen beseitigen kann.

Weitere Themen kommen zur Sprache: Tourismus („Die Stadt muss mehr aus ihrem Potenzial machen.“), Geschäftsleerstände in der Kernstadt und den Ortsteilen („Wir brauchen nicht noch mehr Galerien in der Kernstadt, sondern einen guten Mix aus Geschäften und Möglichkeiten der Nahversorgung wie Märkte oder mobile Verkaufswagen in den Ortsteilen gerade für ältere Bürger.“) oder das Ehrenamt („Es gibt viele Vereine in der Stadt, aber viele von ihnen haben Nachwuchssorgen.“).

Ingendahl vermittelt den Eindruck, dass er weiß, wo der Schuh drückt – aber er hütet sich vor Patentlösungen: „Ich bin kein Freund von Schnellschüssen. Viele größere Projekte sollten auf 20 bis 30 Jahre ausgelegt werden.“ „Na das werde ich dann wohl nicht mehr erleben“, raunt ein älterer Zuschauer halblaut – und Ingendahl fügt lachend hinzu: „Es gibt aber auch Dinge, die in der Stadt schnell erledigt werden können und müssen.“

Von unserem Redakteur Christian Koniecki