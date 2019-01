In Wershofen und Umgebung ist Hubert Weingarz wohlbekannt. Wer nicht seinen Namen kennt hat ihn zumindest schon häufig gesehen. In praktischer Arbeitskluft ist er dann irgendwo draußen in der Umgebung von Wershofen aktiv. Das ganze, lange Leben hat er hier in diesem Eifeler Höhendorf verbracht. Nun ist er 87 Jahre alt und könnte es sich guten Gewissens gemütlich machen, die Beine hoch und die Hände in den Schoß legen. Aber dafür ist er einfach nicht der Typ.

Seit zehn Jahren ist er Witwer. Mit Ehefrau Regina hat er seit jungen Jahren eine kleine Landwirtschaft betrieben und vier Kinder großgezogen. Als Fortwirt arbeitete er zudem 45 Jahre im ...

Lesezeit für diesen Artikel (340 Wörter): 1 Minute, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.