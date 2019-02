Trist und eintönig wie das Wetter wirkt momentan der Blick auf den großen Bahnhofsvorplatz in Bad Neuenahr. Nach der Rodung der Bäume und Sträucher entlang des östlichen Park & Ride- sowie des Schotterparkplatzes sind hier kahle Freiflächen entstanden. Doch die Tristesse soll nicht zu einem Dauerzustand werden. Denn hier entsteht bald ein völlig neuer Stadteingang.

Trist sieht es derzeit am Platz rund um den Bahnhof in Bad Neuenahr aus. Das soll aber nicht so bleiben und hier bis zur Landesgartenschau ein attraktives Bahnhofsquartier entstehen. Foto: ...