Bagger im Badenova: Abriss beginnt

Noch ist die Silhouette des einstigen Schwimmbades in Adenau zu erkennen. Doch die Bagger knabbern mit ihren Zähnen von Tag zu Tag mehr an den Badenova-Gebäuden. Rund vier Millionen Euro wird es kosten, das aufgegebene Badeparadies zurückzubauen und auf den Fundamenten eine neue Kindertagesstätte entstehen zu lassen. Die RZ war zu Besuch auf einer der teuersten und größten Baustellen in der Verbandsgemeinde Adenau.

Es geht los: Auf dem Badenova-Gelände haben die Abbrucharbeiten begonnen.

Das Gebäude soll weitgehend abgerissen werden – bis auf die Teile, die sich in einen Neubau integrieren lassen. Planer hatten im Vorfeld bereits Ideen entwickelt, wie man zum Beispiel technische Anlagen und Mauerwerk weiter nutzen könnte. Mit der Ingenieurgesellschaft Gotthart und Knipper aus Schleiden sind dafür Experten am Werk, die in enger Abstimmung mit den Architekten des Büros Bollinger und Eltze (Köln/Gerolstein) die Verwandlung von Schwimmbad zur Kindertagesstätte begleiten.

Momentan laufen die Abbrucharbeiten. „Die Herausforderung dabei: Einige Gebäudeteile müssen komplett abgerissen werden, andere nur teilweise“, erklärt Wilfried Claesgens, der beratende Ingenieur. Die gute Substanz des alten Hallenbades wird für den Neubau benutzt. „Wir nehmen das Dach herunter, auf das bestehende Tragwerk kommen ein neues Gebäude und ein neues Dach.“ Eine zweigeschossige, lichtdurchflutete Kindertagesstätte mit bodentiefen Fenstern, Lichthof und offener Galerie über zwei Stockwerke soll hier am Ende stehen, die mit Rampen und Aufzügen barrierefrei wird und allen Anforderungen an den Brandschutz genügt. Geplant ist eine Gasheizung. Außerdem wurde an ausreichend Parkplätze, 35 an der Zahl, gedacht. Geschätzte Bauzeit: bis Mitte 2019.

Doch bevor es soweit ist, gibt es noch viel zu tun und zu beachten. Denn ein Schadstoffgutachten hat PCB-belastete Fliesenkleber und beim ursprünglichen Bau verwendete Asbeststoffe identifiziert, die mit größter Sorgfalt entsorgt werden müssen. „Belastete Teile werden sofort in Schleusen abgebrochen und entsprechend sicher verpackt, damit sie ihre Wirkung nicht entfalten können“, so Clasegens.

„Der Umbau des Badenova war mit Sicherheit die günstigste Lösung für einen neuen Kindergarten. Denn in der bebauten Tallage von Adenau haben wir ansonsten kaum ebenerdige Flächen“, so Verbandsbürgermeister Guido Nisius beim Baustellentermin. Dennoch gilt es, um Zuschüsse zu kämpfen. Inzwischen ist die Verbandsgemeinde bis zum Oberverwaltungsgericht weitergezogen, um vom Land mehr als die zugesagte Förderung für die siebte zusätzliche Gruppe zu bekommen. Die anderen sechs Gruppen beherbergt derzeit die noch bestehende Einrichtung St. Johannes der Täufer an der Eulenbergstraße, die extrem sanierungsbedürftig ist. Das Land zieht sich darauf zurück, dass es für Kita-Sanierungen kein Geld vom Land gibt, und so zählt am Ende nur die siebte Gruppe als relevant bei einem Zuschuss für den Neubau. Das Verwaltungsgericht hat dem Land Recht gegeben. Doch die Verbandsgemeinde will nicht aufgeben und nicht auf mögliche 701.925 Euro Zuschuss verzichten. Vom Kreis Ahrweiler erhofft sie sich außerdem rund eine halbe Million Euro. Und auch die Kirche sei willens für eine Beteiligung, sofern sie die Betriebsführerschaft übernimmt, so Bürgermeister Nisius.

