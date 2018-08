Soll ausgerechnet im Europäischen Kulturerbejahr 2018, in dem die Bäderkultur als baukulturelles Erbe gefeiert wird, mit den Kuranlagen in Bad Neuenahr ein seltener Zeuge aus der Zeit der Klassischen Moderne abgerissen werden? Mit einer deutlichen Warnung vor diesem Schritt übergab der Vorsitzende des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Professor Dr. Matthias Müller, einen von elf Institutionen unterzeichneten Appell an die Vertreter der Stadt, darunter Stadtplaner Alfred Bach und der Beigeordnete Hans-Jürgen Juchem.

Es war gleichzeitig die Aufforderung, aus einer anderen Perspektive noch einmal neu nachzudenken über Möglichkeiten, die Kurparkliegenschaften zu erhalten. Die baufällige Große Konzerthalle ist wegen ihres gefährlich maroden Zustands momentan ...

Lesezeit für diesen Artikel (484 Wörter): 2 Minuten, 06 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.