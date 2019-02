Die Tage des Kurparks und des ehemaligen Kurmittelhauses samt Trinkhalle in Bad Bodendorf scheinen gezählt zu sein. Was auf dem Areal passieren soll, das hat Harald Monschau, Geschäftsführer des Seniorenzentrums Maranatha und Eigentümer des 17.200 Quadratmeter großen Grundstücks, gemeinsam mit dem Stadtplaner Dirk Strang aus Polch und dem Architekten Carsten Herges aus Bad Neuenahr-Ahrweiler im Bauausschuss vorgestellt.

So sollen die Gebäude abgerissen und an deren Stelle 60 bis 100 barrierefreie Wohnungen in insgesamt fünf dreieinhalbstöckigen Gebäuden errichtet werden. Einer der Bauten, an der Burggrafenstraße gelegen, fungiert als ...