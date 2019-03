Glück im Unglück hatte eine 36 Jahre alte Autofahrerin auf der B 9, deren Glasdach am Dienstag auf der Fahrt zwischen Remagen und Bad Breisig zersplitterte. Die Frau fuhr gegen 17 Uhr unter der Nordbrücke kurz vor dem Rasthaus her, als sie einen Aufprall auf ihrem Wagen wahrnahm. Als in der Folge das Dach zersplitterte, blieb die Fahrerin unverletzt. Bisher tappt die Polizeiinspektion Remagen noch völlig im Dunkeln, was die Ursache angeht. „Wir haben noch keine Erkenntnisse“, sagte ein Sprecher auf RZ-Nachfrage. Weder ein Stein noch ein Block oder Ähnliches sei bisher gefunden worden. Es könne sich um einen verlorenen Gegenstand von einem Tier oder einem Fahrzeug, das über die Brücke fuhr, genauso handeln wie um einen Spannungsriss in der Scheibe, erläuterte der Polizeibeamte. Nicht auszuschließen ist laut Polizeibericht ebenfalls, dass ein Unbekannter den Straßenverkehr durch einen Wurf von der Brücke gefährdet hat. Die Beamten setzen jetzt auf Hinweise seitens der Bevölkerung, um aufzuklären, was tatsächlich zur Zersplitterung des Glasdachs geführt hat.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Remagen unter Tel. 02642/938 20 oder E-Mail an PiRemagen@ polizei.rlp.de zu melden.

