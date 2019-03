In der Nacht zum Freitag durchbrach ein Auto bei Remagen ein Geländer und landete im Rhein. Polizisten retteten den Fahrer aus dem abgetriebenen Wagen.

Gegen 2.10 Uhr meldete eine Zeugin über ein Fahrzeug im Rhein. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr der Mann in seinem Auto die Fährgasse in Remagen in Richtung Rhein. Aus bislang ungeklärter ...