Auf vier Spuren durch die Eifel: Megaprojekt Lückenschluss der A 1

Der Kreis Ahrweiler drückt beim Thema Lückenschluss A 1 weiter aufs Gaspedal. Auf Antrag der FDP hat der Kreistag beschlossen, dass die Kreisverwaltung gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Planungen zum Ausbau jener Kreisstraßen, die der Anbindung an die A 1 dienen sollen, mit vorrangiger Priorität vorantreibt. Das sind die Anschlussstellen Dorsel und Adenau in der Verbandsgemeinde Adenau.

„Diese Straßen müssen in einem guten Zustand sein, wenn der 25 Kilometer lange Lückenschluss zwischen Kelberg und Blankenheim steht“, so FDP-Fraktionschef Ulrich van Bebber. Für ihn gibt es keinen Zweifel an der hohen Bedeutung des Lückenschlusses für die Verbesserung der Infrastruktur in der gesamten Region.

Der aktuelle Planungsstand

2016 hab die Verkehrsminister aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erklärt, den A 1-Lückenschluss zwischen Kelberg und Blankenheim in enger Abstimmung als Gesamtmaßnahme angehen und zeitnah Baurecht schaffen zu wollen. Mittlerweile wurden die Planfeststellungsverfahren für die Streckenabschnitte Kelberg–Adenau sowie Lommersdorf–Blankenheimin eingereicht. Im Jahr 2018 soll der Abschnitt Adenau–Lommersfeld ins Verfahren gehen.

„Im westlichen Kreisgebiet, insbesondere in der Verbandsgemeinde Adenau, wird durch die A 1 die Verkehrsbelastung durch den Durchgangsverkehr, vor allem durch Lastkraftwagen, deutlich reduziert“, begründete van Bebber seinen Antrag in der Kreistagssitzung. Die bessere Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz werde auch die Wirtschafts- und Tourismusregion Kreis Ahrweiler nachhaltig stärken. Und schließlich würde die Region als Lebensraum attraktiver für junge Leute. Ulrich van Bebber sieht im Lückenschluss einen aktiven Beitrag, eine Überalterung der Region zu verhindern.

Unterstützung gab es auch von der CDU- und der FWG-Fraktion für den FDP-Vorschlag. „Die prosperierenden Gewerbegebiete links und rechts der A 61 sind Beweis dafür, welche neuen Möglichkeiten die A 1 bringt“, ist CDU-Fraktionschef Karl-Heinz Sundheimer sicher. Er hat dabei vor allem das Gewerbegebiet Brohltal-Ost im Auge, dass in den vergangenen 20 Jahren zum Vorzeige-Gewerbegebiet mit zahlreichen neuen Firmen gewachsen ist. „Ohne A 61 gäbe es auch Haribo auf der Grafschaft nicht“, ist Karl-Heinz Sundheimer überzeugt.

Grundsätzlicher beschäftigt sich FWG-Sprecher Jochen Seifert mit den Kreisstraßen. Die FWG hat festgestellt, dass die schlechten Kreisstraßen durch ein neues Bewertungssystem zugenommen haben. Auf Auftrag von CDU und FWG soll sich Landrat Pföhler über den Landkreistag um eine Erhöhung des Landeszuschusses für Ausbauprojekte bemühen. Auch Maßnahmen zur Instandsetzung sollen als förderfähig vom Land anerkannt werden. Uli Adams