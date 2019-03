Hoher Sachschaden ist die Folge eines Unfalls am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Rathausstraße in Bad Neuenahr.

Eine 51-jährige Autofahrerin überholte, in Richtung Ahrweiler fahrend, an der Kreuzung Bergstraße einen Rechtsabbieger, der jedoch nicht abbiegen konnte. Die 51-Jährige fuhr an dem stehenden Wagen vorbei und kollidierte im ...