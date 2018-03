Abriss erlaubt: Initiative reagiert entsetzt

Entsetzt über die denkmalrechtliche Abrissgenehmigung für die Kurparkliegenschaften zeigt sich die Bürgerinitiative (BI) Lebenswerte Stadt. „Wir fragen uns, auf welchem Fundament die Entscheidung getroffen wurde“, sagt Markus Hartmann vom Leitungsteam der BI. Aus ihrer Sicht bleiben Fragen offen.

Historische Ansicht der Kurparkbauten. Die Bürgerinitiative Lebenswerte Stadt setzt sich für ihren Erhalt ein. Foto: BI Lebenswerte Stadt

Besonders die Frage, ob eine Sanierung überhaupt in Betracht gezogen worden ist, treibt die Initiative um. „Von Seiten der Stadt wurde ein Schadensgutachten erstellt, das sicherlich relevante Schäden vor allem im Kellerbereich dokumentiert, jedoch keineswegs einen Abriss als einzige Option schlussfolgert“, sagt Hartmann. Er verweist auf Gutachter, beauftragt von der BI, die den Bauwerken eine gute Sanierungsfähigkeit bescheinigt hätten. Wurde jemals ein Sanierungsgutachten erstellt? Wo gibt es konkrete Zahlen hierzu?, fragt die BI in Richtung Stadt. „Was kostet eine Sanierung mehr als ein Neubau?“, will Hartmann wissen. Und er bohrt weiter. Falls kein solches Sanierungsgutachten vorliege: „Worauf stützt die Stadt die Entscheidung, dass einem Abriss zugestimmt werden kann? Welche fachlichen Erkenntnisse liegen zugrunde und bescheinigen, dass ein Erhalt, trotz der anders lautenden Empfehlung des Denkmalrates, nicht geleistet werden kann“, fragt Hartmann.

Nicht locker lässt er auch an diesem Punkt: Die Stadt stütze ihre Abrisspläne auf wirtschaftliche Unzumutbarkeit. „Diese Klausel gilt im Rahmen des Denkmalschutzes für Privatleute“, sagt der BI-Sprecher und fragt: „Inwieweit gilt sie aber auch für Kommunen, deren Pflicht eben genau darin besteht, kulturelles Erbe zu erhalten?“

Hartmann hat da offensichtlich Zweifel. Und auch noch einige andere Dinge kommen ihm im Zusammenhang mit den Kurparkliegenschaften seltsam vor. Wie kommt es, fragt er, dass die Stadtverwaltung bereits vor einer Stellungnahme des Denkmalrates davon gesprochen habe, dass die Generaldierektion Kulturelles Erbe (GDKE) keine Einwände gegen einen Abriss habe. „Schon bei den Bürgerbeteiligungsverfahren hat sie nur von Abriss gesprochen, aber nicht von Sanierung“, erinnert er. Sein Verdacht: „Wurden hier schon vorab Entscheidungen getroffen?“

Vor einer Woche hatte die Stadt bekannt gegeben, dass der Weg für einen Abriss der Kurparkliegenschaften jetzt frei sei. „Wir befinden uns in einer Denkmalzone, aber hinsichtlich der Hochbauten im Kurpark kommt ausschließlich der Orchestermuschel ein Denkmalwert zu“, erklärte der Erste Beigeordnete Detlev Koch. Ihr Erhalt habe nie in Frage gestanden. Schon im Februar sollen sich die städtischen Gremien mit der Einleitung eines neuen Interessenbekundungsverfahrens befassen, bei dem ermittelt werden soll, ob und inwiefern private Marktteilnehmer Interesse daran haben, die städtischen Vorstellungen für die neuen Kurparkliegenschaften zu realisieren. Mit dem Abriss der alten Kurparkbauten soll erst bekommen werden, wenn klar ist, was an dieser Stelle gebaut wird.

Die Bürgerinitiative hält derweil am Bestehenden fest. „Natürlich ist Denkmalschutz immer eine Gratwanderung“, räumt Hartmann ein. Es gelte das Bewahren von historischem Erbe mit den Bedürfnissen der Zeit und mit den Finanzen abzuwägen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler falle jedoch das Votum stets zugunsten der Abrissbirne. „Wir erleben nicht, dass Entscheidungen zugunsten eines Erhalts von unserer Historie fallen oder das unwiederbringliche Ausmerzen von historischer Bausubstanz verhindert wird“, beklagt Hartmann. Unklar sei zudem, wie Tourismus und Gästebetrieb morgen aussehen sollen, wenn heute weggerissen werde, was der Stadt Charme und Flair verleiht. Die Frage, ob man sich das überhaupt leisten könne, stellt die BI nur rhetorisch. fbl