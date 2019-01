Bad Münster am Stein-Ebernburg

Bad Münster am Stein-Ebernburg. Bereits im Herbst haben die Behörden mit der Prüfung begonnen. Dass das Ergebnis unbefriedigend würde, zeichnete sich bereits am Tag der Begehung, dem 11. Oktober 2018, ab: Bei dem Mehrfamilienhaus mit der Anschrift Kurhausstraße 11 im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg ist der Brandschutz nicht vollumfänglich gegeben, der zweite Rettungsweg fehlt. Damals versuchte man, sämtliche Wohnungen mittels einer Drehleiter zu erreichen, das gelang aber nur teilweise.

Das Haus ist zwischen Kurpark, Goetheplatz und Kapitän-Lorenz-Ufer prominent platziert, früher diente das wuchtige Gebäude der inzwischen abgerissenen LVA-Klinik als Bettenhaus und ist auch als Goethe-Klinik bekannt. 28 Wohnungen befinden ...

Lesezeit für diesen Artikel (469 Wörter): 2 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.