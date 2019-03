Am Samstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, ereignete sich auf der L108 zwischen Hüffelsheim und Waldböckelheim ein Verkehrsunfall. Der alkoholisierte 26-jährige Fahrer wurde verletzt.

Ein 26-Jähriger befuhr die Strecke in Richtung Waldböckelheim. Hierbei kam er, so die Polizei, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss in einer lang gezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ...