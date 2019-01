Der versuchte Totschlag in der inzwischen geschlossenen Diskothek Space Park beschäftigt weiter die Schwurgerichtskammer des Bad Kreuznacher Landgerichts um den Vorsitzenden Folkmar Broszukat. Im Fokus stehen zwei Schlägereien, bei denen mehrere Personen im Verdacht stehen, auf ihre Opfer eingeprügelt zu haben, auch als diese schon zu Boden gegangen waren. In einem Fall lautet die Anklage sogar auf versuchten Totschlag. Angeklagt sind fünf junge Männer aus Bad Kreuznach und Umgebung, vier in Deutschland aufgewachsene Türken und ein Deutscher mit polnischen Wurzeln.

Zumindest zwei von ihnen, ein Brüderpaar, werden in Ermittlerkreisen der kriminellen Bande No Mercy zugerechnet, die zwischen 2014 und 2017 in Bad Kreuznach ihr Unwesen trieb. In unterschiedlichen Konstellationen sollen ...

Lesezeit für diesen Artikel (377 Wörter): 1 Minute, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.