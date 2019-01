Joan Salomon hat der Vergangenheit einen Besuch abgestattet. Die New Yorkerin hat sich in Essenheim auf die Spuren ihrer jüdischen Familie begeben, die das rheinhessische Dorf 1934 verlassen musste. Begleitet wurde sie dabei von Filmemacherin Barbara Trottnow, die nun ihre Dokumentation „Visiting the Past – Von New York nach Essenheim“ am Sonntag, 13. Januar, um 17.30 Uhr im Cineplex Bad Kreuznach präsentieren wird. Nach der Vorstellung steht die Regisseurin für eine Diskussion bereit. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Landeszentrale für politische Bildung.

„Unheimlich anrührend“ seien die Dreharbeiten gewesen, beschreibt Trottnow. Dabei hatte Joan Salomon lange Zeit gar keinen richtigen Bezug zur Heimat ihrer Mutter, die 1914 in Essenheim geboren wurde. Salomon selbst ...

Lesezeit für diesen Artikel (413 Wörter): 1 Minute, 47 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.