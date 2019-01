Das Restaurant und das Hotel von Johann Lafer auf der Stromburg erstrahlen nach einer aufwendigen Komplettmodernisierung in neuem Glanz. Passend dazu will der Hausherr mit einem veränderten Konzept nach den bis 19. Februar laufenden Betriebsferien wieder an alte Glanzzeiten anknüpfen. Lafer selbst präsentiert das als Befreiungsschlag und Neuanfang. Der nicht nur in Stromberg sehr aufmerksam beobachtete Kurswechsel wirft allerdings Fragen auf, auf die es zurzeit noch keine Antworten gibt.

Auch deswegen, weil der Fernsehkoch ganz nebenbei angekündigt hat, dass mit seinem Abschied von der Sterneküche das Mitarbeiterteam verkleinert werden soll. Fakt ist, dass unter anderem Chefkoch Marcus Noack das ...

Lesezeit für diesen Artikel (726 Wörter): 3 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.