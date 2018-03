Titel brachte Dreiviertelmillion: Falscher Psychologe "wollte sich nicht bereichern"

Im Prozess gegen einen 44-Jährigen, der sich ohne entsprechendes Hochschulstudium als Diplom-Psychologe ausgegeben hat und in dieser Funktion Gerichtsgutachten verfasste, sind nach wie vor viele Fragen offen. Der Angeklagte räumt die Taten ein, versucht sein Vorgehen aber zu rechtfertigen: Es sei ihm nie darum gegangen, sich bereichern. „Ich wollte nur helfen.“

Foto: rcx – Fotolia

Der gebürtige Saarländer, der in Idar-Oberstein eine Praxis für Psychotherapie und ein Institut für angewandte Psychologie betrieb, muss sich wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 175 Fällen und Falschaussage in sieben Fällen verantworten. Vor Gericht geht es nicht um die Folgen seiner Gutachten, sondern allein um den entstandenen Schaden für die Justizkasse in Höhe von insgesamt 759 000 Euro. So viel erhielt er von November 2009 bis April 2014 für seine Expertisen. Diese Zahlungen habe durch das Führen eines falschen Titels zu Unrecht erhalten, heißt es in der Anklageschrift.

Unklar ist nach wie vor, ob es vor dem benannten Zeitraum noch weitere Fälle gegeben hat – abhängig davon, wann der Angeklagte den falschen Titel zum ersten Mal benutzt hat. Zwei Zeugen, die vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkel hätten bringen können, erschienen am dritten Verhandlungstag vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Bad Kreuznach nicht. Das führt dazu, dass bis zum Urteil voraussichtlich noch zwei weitere Verhandlungstage notwendig sind.

Nicht mehr haltbar ist auf jeden Fall die Version des falschen Psychologen, die er zum Prozessauftakt vorgetragen hatte: Als er 2005 oder 2007 als Gutachter vor Gericht zum ersten Mal mit dieser Bezeichnung, die ein Hochschulstudium voraussetzt, angeredet wurde, habe er nicht widersprochen. Jetzt konfrontierte ihn Staatsanwalt Günter Horn mit zwei Schreiben aus den Jahren 2004 und 2005, in deren Briefkopf er bereits als Diplom-Psychologe firmierte – es sind allerdings die beiden einzigen in dem sichergestellten Ordner.

Warum er ausgerechnet diese beide Mal den falschen Titel verwandt hat, wollte der Vorsitzende Richter Dr. Bruno Kremer wissen. „Ich habe keine Erklärung dafür.“ Wollte er vielleicht Eindruck schinden?, hakte Kremer nach. „Ich erinnere mich nicht mehr.“ Genau so lautete auch die Antwort auf die Frage, wann er sich denn nun definitiv zum ersten Mal Diplom-Psychologe genannt habe.

Seine Geschäftspartnerin, mit der er in Idar-Oberstein ein inzwischen in Insolvenz gegangenes Institut betrieb und die als Zeugin aussagen sollte, erschien bereits zum zweiten Mal nicht vor Gericht. Sie legte kurzfristig ein Attest vor, wonach sie vernehmungsunfähig ist. Die Frau, die zunächst als Reinigungskraft für den Angeklagten tätig war, hatte sich seinerzeit schon gegen ihre Vernehmung durch die ermittelnde Kripobeamtin gesträubt. Was diese ihr durchgehen ließ. Richter Kremer stellte klar, dass sie auf jeden Fall vor Gericht erscheinen müsse.

Beim nächsten Verhandlungstag am Donnerstag, 22. Februar, ab 9 Uhr soll auch eine Psychologin aus Trier aussagen. Sie habe ihn einst als Gutachter empfohlen, glaubt sich der 44-Jährige zu erinnern. Sie selbst hingegen hat dem Gericht schriftlich mitgeteilt, dass sie ihn überhaupt nicht kenne.

Von Kurt Knaudt