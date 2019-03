Die Anwohner der Rheinhessenstraße in Bosenheim warten dringend auf die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan der Stadt. Denn nur dann kann für die gesamte Straße Tempo 30 eingeführt werden. Auch wenn Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer die Rheinhessenstraße noch vor der Wilhelmstraße oder der Salinenstraße ganz oben auf die Prioritätenliste gesetzt hat: Der Landesbetrieb Mobilität (LBM), der als Baulastträger der Rheinhessenstraße mit anderen Formeln nachrechnen muss, wird wohl erst in diesem Frühjahr das Ergebnis vorlegen können. Die Anwohner der Rheinhessenstraße verlieren da allmählich die Geduld. Dies bekam jetzt bei einer Bürgerversammlung am Mittwoch Bärbel Germann vom Amt für Stadtplanung und Umwelt zu spüren.

„Ich bin doch als Umwelt-Ingenieurin auf ihrer Seite“, sagte Germann und versuchte zu beschwichtigen. Dort, wo die Stadt die Hoheit hat wie in der Rüdesheimer Straße, wurde bereits Tempo 30 ...

Lesezeit für diesen Artikel (427 Wörter): 1 Minute, 51 Sekunden

